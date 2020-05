Incendio di via Pometta, ecco l’ordine di ripristino

Un ordine di ripristino generale del fondo con eventuali misure cautelative e coercitive, dove necessario anche d’ufficio e con le relative spese a carico della proprietà. L’ha decretato nei confronti della proprietà il Municipio di Bellinzona per il fondo tra le vie Pometta e Murate di Bellinzona in cui domenica 26 aprile un violento incendio ha distrutto un deposito affittato da una ditta attiva nel commercio di piastrelle. L’intervento municipale emerge dalla lettera con cui la Città, mercoledì 13 maggio, ha risposto alla raccolta di firme con cui il vicinato (due residenze e decine di inquilini) sollecitava lo smantellamento immediato ricordando di aver già più volte chiesto di mettere ordine negli ultimi anni, situazione a cui il consigliere comunale Henrik Bang ha nel frattempo dedicato un’interpellanza al Municipio. Il Comune sottolinea inoltre che «oltre gli interventi per lo spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area, sono subito intervenuti i servizi preposti, tra cui l’Ufficio cantonale della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS) della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), che hanno in particolare definito le modalità di intervento e smaltimento dei materiali residui che ci è stato comunicato essere in fase di svolgimento». Per quanto riguarda le cause dell’incendio, invece, saranno determinate dall’inchiesta della Polizia cantonale. Poi, appunto, da parte del Comune ecco l’ordine di ripristino. Resta da vedere quanto tempo ci vorrà, anche perché intanto il vicinato nell’aria avverte la presenza di particelle di dubbia provenienza, e che circolerebbero proprio da dopo il sinistro.

Officina cambio gomme non in regola e altri problemi

Dalla stessa risposta emergono per altro controversie precedenti per quanto riguarda un altro dei sette stabili facenti parte dello stesso comparto (di complessivi 3.814 metri quadrati) e della stessa proprietà. Anzitutto l’Esecutivo cittadino rileva che la maggior parte dei sette edifici risale a prima degli anni Cinquanta, motivo per cui «non è possibile semplicemente decretarne l’abbattimento, tranne in caso di abusi accertati o pericoli imminenti come in due situazioni già riscontrate e oggetto di diverse decisioni e procedure come previsto dalla legge, non di rado rallentate da ricorsi». Si dice inoltre determinato «a sfruttare ogni facoltà concessa dalle norme di diritto pubblico per ripristinare la sicurezza e il decoro dell’area».

Venendo appunto alle controversie, emerge che in particolare l’officina per il cambio gomme con accesso su via Pometta si era insediato «senza licenza edilizia, né al beneficio di diritti acquisiti com’era invece il caso per altri stabili e attività di quel sedime». Di modo che, «come prevede la Legge edilizia, è stato ordinato l’inoltro di una domanda a posteriori per accertarne la conformità o meno con le norme materiali (comprese quelle ambientali di competenza cantonale) e potere in seguito adottare le misure di ripristino del caso». Ne sono seguiti un ricorso, solleciti e una prima diffida, «così come la comunicazione di una procedura sul piano civile per lo scioglimento del contratto di affitto». Procedure, queste, che come emerge ora dalla risposta del Comune si sono poi incrociate con quelle resesi necessarie per il crollo del tetto di un edificio attiguo «anche in quel caso con decisioni di diniego di intenzioni contrarie al PR, ricorsi e solleciti per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino del decoro, ora in corso». Procedure andate dunque per le lunghe, pensando solo al fatto che il cedimento parziale del citato tetto risale a fine 2017-inizio 2018.