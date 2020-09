Tragedia quest’oggi verso le 18 nel Sopraceneri: padre e figlio di un anno sono morti in un incidente stradale. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, spiegando che il conducente di una Hyundai immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, mentre viaggiava sulla Strada cantonale in direzione nord, e si è schiantato violentemente contro il muro di una chiesatta presente a lato della strada. L'uomo, un 43.enne ticinese domiciliato nella regione, è rimasto intrappolato nelle lamiere mentre il piccolo è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è finito nel prato adiacente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona con due ambulanze, due automediche ed il veicolo comando. Anche un'ambulanza del SAM (Mendrisiotto) che si trovava in zona è intervenuta sul luogo del sinistro, unitamente ai pompieri di Bellinzona, ad un elicottero della REGA e a diverse pattuglie della Polizia cantonale e comunale. L'uomo, secondo «laRegione» un agente della Polizia cantonale domiciliato in Valle Morobbia, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Gravissime anche le condizioni del piccolo passeggero che è stato rianimato sul posto prima di essere trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona, dove è deceduto a causa delle ferite. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambi le direzioni fino alle 23, per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte del servizio incidente della Polizia Cantonale, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.