Incidente a Lodrino, ferito un motociclista

Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 13.30, sulla Strada cantonale a Lodrino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, una VW immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Bellinzona, ha svoltato per imboccare una strada laterale, quando è avvenuto l’urto con una moto che viaggiava in senso opposto. Il pilota del veicolo a due ruote, anch'esso immatricolato in Ticino, non è riuscito ad evitare l'impatto ed è caduto a terra. Sul posto i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le prime cure al motociclista, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate dal conducente della due ruote non dovrebbe essere particolarmente gravi. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.