Incidente a Polmengo: ferite gravi per due giovani

(Aggiornato alle 15.03) Un grave incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11.15, sulla strada Cantonale a Polmengo. In base a una prima ricostruzione, fanno sapere la Polizia cantonale e Rescue Media, il conducente di una Seat immatricolata in Ticino che circolava in direzione sud, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada ribaltandosi più volte in un prato a lato della strada. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire. I due occupanti del veicolo, il 21.enne alla guida e un 14.enne, sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della REGA. Il 21.enne, che ha riportato ferite giudicate più gravi, è stato traportato all’ospedale Civico di Lugano mediante elicottero, mentre il passeggero con ambulanza al San Giovanni di Bellinzona. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinarmento del traffico. Il tratto di strada è rimasto chiuso per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti della Polizia Cantonale.