La segnalazione di una vettura capovolta in una zona impervia in territorio di Osco, a circa 400 metri dalla strada soprastante, è arrivata poco dopo le 10.30 di oggi alle Centrale comunale d’allarme (CECAL). Lo comunica la Polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti della cantonale e i soccorritori della REGA che non hanno potuto che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un uomo la cui identificazione formale è in corso.