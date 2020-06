(Aggiornato alle 22.13) Questa sera verso le 18.30 circa nella valle di Lodrino è avvenuto un infortunio di canyoning. Un gruppo di lituani composto da nove persone, era intento a discendere il riale di Lodrino, quando per cause che l'inchiesta di polizia dovrà chiarire una persona del gruppo è scomparsa. L'allarme è stato dato da uno dei componenti del gruppo e le ricerche sono subito partite. Purtroppo a causa dell'oscurità queste sono state interrotte e riprenderanno domani mattina alle prime luci dell'alba. Sul posto per le ricerche sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale con un gruppo di ricerca, un equipaggio della Rega e Tre Valli Soccorso nonché personale del Soccorso alpino.