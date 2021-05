(Aggiornato) Grave incidente della circolazione giovedì sera verso le 21.45 in via Stazione a Bodio. Il conducente alla guida di una Mercedes immatricolata in Ticino stava circolando in direzione nord quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed ha urtato violentemente il guardrail posto alla sua sinistra della carreggiata. In seguito all'urto l’auto ha preso fuoco. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono giunti i soccorritori di Tre Valli Soccorso, la REGA e i pompieri di Biasca. Dopo una prima stabilizzazione, l’uomo, un 29.enne svizzero domiciliato in Valle Leventina, è stato trasportato d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. A detta dei medici avrebbe riportato gravi ferite e la sua vita è in pericolo. La Polizia cantonale ricerca testimoni. Chiunque avesse assistito all'incidente è pregato di telefonare alla Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55.