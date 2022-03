(Aggiornato alle 19.37) Scontro auto-moto oggi poco prima delle 18 tra Semione e Loderio risoltosi con il ferimento grave del centauro, un cittadino portoghese residente nel Bellinzonese. Il motociclista 52.enne, fa sapere la Polizia cantonale, circolava in direzione di Biasca quando, nell’affrontare una curva, per motivi da stabilire, si è scontrato con un’automobile immatricolata in Ticino che circolava in senso opposto. A causa del violento impatto il centauro è stato sbalzato a terra riportando ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno in seguito richiesto l’intervento della REGA. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire alla Polizia cantonale di effettuare i rilievi del caso che consentiranno di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.