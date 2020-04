La Polizia cantonale comunica che lunedì sera poco prima delle 22 in zona San Paolo a Bellinzona vi è stato un incidente ferroviario. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un uomo che si trovava sui binari, la cui identità è ancora in fase di accertamento, è stato investito da un treno passeggeri che si dirigeva verso nord. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, della Polizia dei trasporti nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. A causa delle gravi ferite riportate l'uomo è deceduto sul posto. Il traffico ferroviario è stato interrotto.