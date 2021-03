Oggi poco dopo le 6.30 sull’autostrada A2 in territorio di Osogna vi è stato un incidente che ha visto coinvolti quattro veicoli, a segnalarlo è la Polizia cantonale. Una 26.enne svizzera domiciliata in Riviera circolava in direzione sud quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della vettura andando a collidere contro lo spartitraffico centrale, per poi arrestare la sua corsa sulla corsia di sinistra. Sulla corsia di sorpasso circolava pure, alla guida di un furgone, un 30.enne svizzero domiciliato in Valle Leventina che, nel tentativo di scansarla, ha urtato la vettura accidentata ferma in corsia. Altre due automobili, una guidata da una 53.enne svizzera domiciliata in Riviera e l’altra da un 43.enne svizzero domiciliato in Valle Leventina, sono rimaste coinvolte nell’incidente nel tentativo di scansare i primi due veicoli. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca (con 4 mezzi e 10 uomini) e i soccorritori di Tre Valli Soccorso che dopo aver prestato le prime cure al 30.enne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 30.enne ha riportato una ferita alla testa, giudicata non grave.