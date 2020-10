Un incidente della circolazione è avvenuto questa sera, attorno alle ore 19.15, sull’autostrada A2 all’altezza dell’area di servizio di Bellinzona in direzione sud. Stando alle prime informazioni, un giovane alla guida di una Peugeot immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare violentemente contro il guidovia laterale. A causa dell’urto il conducente è rimasto ferito in modo apparentemente non grave. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bellinzona e gli agenti della Polizia cantonale.