Incidente sulla Tremola: due persone ferite

Grave incidente poco dopo le 14 di oggi sulla Tremola in direzione di Airolo. Due persone hanno riportato serie ferite. Lo rende noto la Polizia cantonale precisando che si tratta di un 49.enne cittadino svizzero residente in Svizzera tedesca circolava alla guida di un trike. In qualità di passeggera vi era invece una 52.enne, pure lei cittadina svizzera residente oltre Gottardo. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto a una curva piegante a sinistra ha perso il controllo del mezzo andando a cozzare contro il guardrail posto sul lato destro della strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega nonché i pompieri di Airolo. Stando a una prima valutazione medica il 49.enne e la 52.enne hanno riportato serie ferite.