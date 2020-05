Incidente tra auto e moto a Cadenazzo, un ferito

Un motociclista ha tamponato un’auto sulla strada cantonale a Cadenazzo provocando il ferimento della passeggera in sella con lui. Giovedì pomeriggio, poco prima delle ore 16:30, sulla strada cantonale a Cadenazzo, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolte una moto targata VD ed un’auto targata Lucerna, che circolavano entrambe in direzione di Locarno. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto il conducente della moto ha tamponato l’auto che la precedeva facendo cadere sia lui che la passeggera che aveva in sella. Quest’ultima è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Bellinzona, intervenuti sul posto con un’ambulanza. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.