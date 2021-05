Possibile che l’Ente ospedaliero cantonale non riesca a trovare 15.000 franchi per acquistare una barella con gambe elettriche sulla quale posare l’incubatrice all’avanguardia donatagli dall’Associazione Alessia per il trasporto oltralpe dei bambini per urgenze e per i rientri dopo i ricoveri? Lo chiedono al Consiglio di Stato Roberta Soldati, Edo Pellegrini e Tiziano Galeazzi. Nella loro interrogazione i granconsiglieri dell’UDC e dell’UDF rilevano che l’incubatrice, dal peso di 150 chili e del valore di 280.000 franchi, è montata su una barella che si può caricare solo a mano sulle ambulanze della Croce Verde di Bellinzona, ente a cui è stato conferito il mandato per questo servizio.