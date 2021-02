L’Ente ospedaliero cantonale (EOC) sarebbe pronto a chiedere nuovi accertamenti e una perizia esterna per fare luce sul caso delle ex infermiere dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona , ammalatesi dopo aver lavorato per anni, accusano, a contatto con sostanze nocive e senza le adeguate protezioni. A riportarlo è il domenicale «Il Caffè», al quale il presidente dell’EOC Paolo Sanvido avrebbe riferito «l’estrema serietà» con la quale l’Ente sta trattando il tema, «cercando di chiarire eventuali nessi di causalità in maniera obiettiva e senza alcuna prevenzione». Senza conferma o smentita la notizia della richiesta di una perizia esterna.

Sempre sulle pagine del domenicale è riportata la risposta di una delle ex infermiere a Franco Cavalli, primario di oncologia al San Giovanni dal 1978 al 2007, che due settimane fa aveva affermato come la lavorazione dei chemioterapici non fosse mai avvenuta nel reparto di chirurgia (quello delle infermiere malate) ma solo nell’ambulatorio di oncologia. «Noi, per anni, i farmaci citostatici li abbiamo trattati nel nostro reparto, in chirurgia. Era sotto gli occhi di tutti, mica lo facevamo di nascosto», afferma l’ex infermiera. «Sicuramente il dottor Cavalli è in buona fede», afferma l’ex infermiera, «ma perché mai noi non dovremmo esserlo? Perché mai dovremmo raccontare bugie? Cavalli dice che al suo arrivo ha dato ordine di preparare tutte le chemioterapie negli ambulatori di oncologia. Gli credo, ci mancherebbe. Tuttavia, ribadisco, per anni noi abbiamo manipolato farmaci citostatici, sia liquidi che in polvere, senza protezioni adeguate. Addirittura in un locale privo di cappa di aspirazione per le sostanze nocive. Non sarà un caso se tutte ci siamo ammalate e una di noi è morta un anno fa»