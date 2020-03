Infortunio sul lavoro a Gudo

Un infortunio sul lavoro è accaduto mercoledì pomeriggio, verso le 14.45, nel cantiere della chiesa di Gudo. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, un operaio intento a lavorare su di un ponteggio è caduto da circa 7 metri di altezza ed è rimasto ferito ad una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellnzona che hanno prestato le prime cure all'uomo. Per poterlo spostare dalla scomoda posizione si è reso necessario l'intervento dell'unità di intervento tecnico dei pompieri della Capitale che, con l'ausilio dell'autoscala, ha calato il ferito. Le condizioni dell’uomo non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.