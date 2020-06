Verso le 13.30 di oggi, in un cantiere sulla semiautostrada A2 ad Airolo, si è verificato un infortunio sul lavoro. Un 52.enne cittadino italiano domiciliato in Leventina stava effettuando dei lavori di taglio putrelle del cavalcavia. L’uomo si trovava a un’altezza di circa 4,5 metri assicurato con un’imbragatura quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è caduto al suolo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della REGA che, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Il 52.enne avrebbe riportato serie ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita.