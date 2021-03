Attesa finita per il risanamento fonico del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Bellinzona nord e Bellinzona sud. I lavori, rende noto l’Ufficio federale delle strade (USTRA), prendono infatti avvio in questi giorni. Nel concreto, in base all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico, verranno posate nuove pareti foniche e verrà effettuata la manutenzione di quelle esistenti. Verrà sostituita anche l’attuale pavimentazione e verrà posato un asfalto di tipo fonoassorbente. Tutte queste misure considerano uno scenario di traffico con orizzonte 2030, come pure la messa in servizio del futuro semisvincolo di Bellinzona e permetteranno di ridurre sensibilmente il rumore, in modo tale che i parametri di legge verranno rispettati. A dire il vero per vedere realizzati questi interventi bisognerà ancora attendere. Quest’anno, infatti, i lavori si concentreranno principalmente al di fuori dell’asse autostradale (dunque quasi senza intralci al traffico): verrà dato avvio all’esecuzione di tre nuovi impianti di trattamento delle acque. Questi ultimi raccoglieranno le acque inquinate provenienti dal campo autostradale e le purificheranno prima che le stesse vengano immesse nel fiume Ticino.