Iniziativa nel Moesano: raccolta firme dal 12 agosto

Scatterà ufficialmente il 12 agosto la raccolta firme per l’iniziativa generica che chiede di stipulare una convenzione fra Grigioni e Ticino che deleghi a quest’ultimo cantone l’inclusione del Moesano nelle misure di prevenzione adottate per far fronte alla pandemia. Quel giorno il testo verrà pubblicato sul sito della Regione Moesa, in quanto la richiesta è rivolta proprio alla Conferenza dei sindaci dell’ente. I promotori (con in testa la sindaca di San Vittore e granconsigliera Nicoletta Noi-Togni e il deputato Manuel Atanes) avranno tempo un anno per raccogliere le 500 sottoscrizioni necessarie. Parallelamente verrà altresì lanciata una petizione.

Data per assodata la riuscita dell’iniziativa, bisognerà vedere se verrà o meno accettata dalla Conferenza dei sindaci. C’è da vincere soprattutto...