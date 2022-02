La Polizia cantonale comunica che questa mattina, verso le ore 11.30, a Sant’Antonino in via Essagra vi è stata una perdita di acido solforico causa la rottura di un tubo presso un’azienda specializzata nella produzione e vendita di materie prime di fermentazione e prodotti finiti naturali utilizzati nel settore farmaceutico. Per cause da stabilire, parte dell’acido dalla vasca di contenimento si è riversato nel vicino ruscello. La perdita ha causato la moria di pesci nel ruscello. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, i pompieri di Cadenazzo, i pompieri di Bellinzona e il gli uomini dell’ufficio della caccia e della pesca e del nucleo operativo incidenti della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Sono in corso operazioni di contenimento e neutralizzazione dell’inquinante e si sconsiglia l’utilizzo dell’acqua, per esempio lasciando abbeverare gli animali, dei canali sul Piano di Magadino nel comune di Cadenazzo. L’inchiesta di polizia dovrà accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.