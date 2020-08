«Diciamo che c’è nell’aria qualcosa di positivo, degli scenari inattesi, ma adesso è prematuro parlarne». Rispetto a quasi sei mesi fa il tono di voce del direttore Matteo Robitschek è diverso. Si «sente» un po’ di speranza, quella che mancava quando il 18 febbraio fu annunciata la chiusura dell’Intervalves Technologies AG di Biasca, la ditta attiva da oltre cinque lustri nella produzione di valvole per motori, a causa di una perdita complessiva di oltre 4 milioni di franchi. Da una notizia negativa ad una positiva? Impossibile, in questo momento, rispondere alla domanda. Tutti vorremmo che fosse un sì, così che i 25 dipendenti (quasi tutti residenti nella regione) che hanno perso il posto di lavoro possano riavere un’occupazione. Di più il nostro interlocutore non aggiunge, comprensibilmente,...