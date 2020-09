Nulla da fare. Ennesima doccia fredda per il personale dell’Intervalves Technologies AG di Biasca, la ditta attiva da oltre cinque lustri nella produzione di valvole per motori. L’azienda, purtroppo, non avrà un futuro. Le trattative in fase avanzata fra l’attuale proprietario (l’imprenditore Karl Heusi, con una pluriennale esperienza nell’industria automobilistica) e un gruppo di investitori stranieri - come il CdT aveva riferito l’8 e 14 agosto scorsi - non sono andate a buon fine.

La notizia ci è stata confermata ieri da una fonte fededegna. L’accordo sembrava imminente. Le premesse erano più che buone, in quanto la differenza fra domanda ed offerta era davvero minima. Tuttavia non si è giunti alla conclusione auspicata da entrambe le parti. Perché? Stando a quanto ci risulta la proprietà...