Intervalves, piano sociale entro fine mese

«L’obiettivo è di concludere la fase di contrattazione entro fine marzo raggiungendo un accoro che possa soddisfare tutte le parti». Così si esprime Matteo Robitschek, direttore delle Intervalves Technologies Ag di Biasca, al termine dell’incontro avuto ieri mattina con la Commissione del personale ed i rappresentanti sindacali dei 25 dipendenti dell’azienda destinata a cessare l’attività la prossima estate. Riunione durante la quale ai vertici aziendali è stato consegnato un documento con l’insieme delle richieste formulate dai lavoratori per l’allestimento di un piano sociale. «Lo stiamo analizzando ed entro breve prenderemo posizione» aggiunge il direttor Robitschek ritenendo verosimile che il Consiglio di amministrazione dell’azienda specializzata nella produzione di valvole per motori formuli una controproposta alle richieste dei lavoratori. Lavoratori che non saranno lasciati soli in questa fase delicata. I vertici aziendali stanno organizzando degli incontri con i sindacalisti dell’OCST e anche dei colloqui individuali per sincerarsi che tutti i dipendenti abbiano aggiornato il loro curriculum vitae e redatto una lettera di presentazione così da esser preparati al meglio per la ricerca i un nuovo impiego. In questo non facile compito, come aveva anticipato la scorsa settimana l CdT il sindaco di Biasca Loris Galbusera, i 25 dipendenti della Intervalves Technologies AG saranno aiutati dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli il quale verificherà la disponibilità delle ditte del territorio ad assumere gli operai che rimarranno senza lavoro. «Entro fine marzo in base agli ordini che riceveremo – conclude Robitschek – saremo anche in grado di capire quanto potrà andare avanti la produzione». Detto in altre parole, si saprà se l’azienda chiuderà tra giugno e luglio come previsto oppure se la fine dell’attività dovrà essere anticipata.