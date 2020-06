«Ero fermo col mio furgone al centro della pista. Io li vedevo e loro vedevano me. Il mio unico scopo era quello di garantire la sicurezza accompagnandoli fuori». «Non vi era assolutamente alcuna urgenza di entrare in pista per fermarli. Se lo ha fatto è stato solo per mostrare che era lui il più forte. La sua è stata una decisione scellerata». A poco meno di sei anni da quel tragico pomeriggio del 21 agosto 2014 le posizioni delle parti sono rimaste immutate. Posizioni ribadite durante il dibattimento di seconda istanza svoltosi ieri di fronte alla Corte di Appello e di revisione penale presieduta dal giudice Giovanna Roggero-Will: condannato in primo grado a 7 mesi con la condizionale per aver causato la morte di un ragazzo di 20 anni del Bellinzonese che in sella ad una motocicletta si scontrò contro il furgone dell’uomo fermo al centro della pista dell’aerodromo di Lodrino, il 41.enne patrocinato dall’avvocato Brenno Canevascini è tornato a contestare l’accusa di omicidio colposo dal mossagli Procuratore pubblico Nicola Respini. Quest’ultimo ha invece chiesto che l’atto d’accusa venga integralmente confermato, compreso il reato di esposizione a pericolo della vita altrui del quale il 41.enne era stato assolto in prima istanza, postulando una condanna a 16 mesi sospesi con la condizionale. Richiesta, la sua, alla quale si sono associati gli avvocati Pietro Pellegrini e Francesca Nicora, rappresentanti legali del padre della vittima e del giovane amico che aveva partecipato alla «sparata» rimanendo illeso.

«Li vedevo, loro mi vedevano»

«Volevo sgomberare la pista il più in fretta possibile: un aereo avrebbe potuto atterrare in qualsiasi momento. Ero certo che mi avrebbero visto, considerato che io vedevo loro» ha ripetuto l’uomo. Ma purtroppo le cose non andarono così. I due motociclisti partirono a tutta velocità e se uno di loro fece in tempo ad accorgersi del furgone in mezzo alla pista, l’altro se accorse solo all’ultimo momento e lo centrò in pieno rimanendo ucciso sul colpo.

«Nessun volo in arrivo»

«Non c’era alcuna necessità di entrare: non c’erano indicazioni di un volo in arrivo» ha argomentato la pubblica accusa citando quanto riferito in precedenza da Tiziano Ponti, già comandante della base aerea militare di Locarno-Magadino: sentito come teste della difesa, ha ricordato che quel pomeriggio l’aerodromo di Lodrino era «di riserva», nel senso che sarebbe stato utilizzato solo nel caso in cui quello di Locarno-Magadino fosse stato indisponibile. «Ma il mio assistito sapeva che per tutto il giorno l’aerodromo di Lodrino era operativo. Doveva garantire la sicurezza della pista. Il suo intervento è stato adeguato allo scopo e proporzionato» ha ribattuto l’avvocato Canevascini il quale, analogamente a quanto fatto in prima istanza, si è battuto per il proscioglimento del 41.enne da ogni capo d’imputazione.

«Non poteva fare altro»

«Alternative non ne aveva - ha proseguito il legale riferendosi anch’egli a quanto dichiarato da Tiziano Ponti -. Chiamare alla base di Locarno-Magadino per chiudere la pista avrebbe richiesto troppo tempo ed azionare l’allarme generale non sarebbe servito a nulla: i due motociclisti non l’avrebbero né udito né visto». Oltre al rombo del motore che avrebbe coperto il suono degli altoparlanti, c’è da considerare il fatto che il 20.enne disgraziatamente morto a causa dell’urto contro il furgone, aveva il capo abbassato forse per controllare il tachimetro della sua moto. Lo ha sollevato solo poco prima di andare a schiantarsi contro il furgone. Insomma, per la difesa il rischio che un aereo potesse iniziare la manovra di atterraggio mentre i due motociclisti erano in pista era elevato ed il 41.enne ha di conseguenza agito correttamente per garantire la sicurezza. «Ma pur ammettendo che un aereo avesse deciso di atterrare, come ci ha spiegato il colonnello Ponti prima avrebbe dovuto sorvolare la pista per accertarsi che fosse libera. A quel punto si sarebbe accorto della presenza dei due motociclisti» ha dal canto suo rimarcato la pubblica accusa, ribadendo che la manovra compiuta dall’allora addetto alla sicurezza è priva di ogni logica.

Le parti sono dunque rimaste ancorate alle loro posizioni. Toccherà dunque alla Corte decidere se confermare la sentenza di primo grado o se accogliere i ricorsi interposti tanto dalla difesa quanto dall’accusa. La sentenza verrà resa nota nelle prossime settimane.

©CdT.ch - Riproduzione riservata