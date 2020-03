«Di messaggi particolari agli anziani non ne voglio lanciare. Se non quello di stare a casa, tranquilli, e seguire le raccomandazioni delle autorità. Così facendo, infatti, eviteremo di generare ulteriore pressione sul sistema sanitario». Sa di cosa parla, l’ex brigadiere bellinzonese Erminio Giudici. Classe 1919, sta trascorrendo queste tristi settimane per il Canton Ticino e per il mondo in senso lato nella sua casa in città, accanto alla moglie Alba. Stanno bene e passano le loro giornate seguendo gli sviluppi legati all’emergenza coronavirus e leggendo. Tanto. «Adesso che non si può uscire continuo a divorare libri. Ne ho a bizzeffe, e finora non avevo mai avuto il tempo per iniziarli», ci confida il nostro interlocutore, che ha festeggiato il secolo di vita lo scorso 14 dicembre.

L’impegno...