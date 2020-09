«Non gli ho mai chiesto di ucciderla. Lui quando si arrabbiava per le fatture e i debiti che si accumulavano diceva che lo avrebbe fatto. Mai ho però creduto alle sue parole. Erano parole buttate al vento, più che altro uno sfogo». Non è mutata di una virgola la posizione della 41.enne di nazionalità russa a processo di fronte alla Corte di appello e di revisione penale - riunita al Palazzo dei congressi di Lugano per rispettare le norme sanitarie imposte dalla pandemia - per contestare l’accusa secondo la quale sarebbe la mente del delitto di Monte Carasso. La donna, nell’aprile dello scorso anno, era stata condannata al carcere a vita per aver preso parte all’assassinio della prima moglie di suo marito. Un delitto che sarebbe stato archiviato come un suicidio se l’uomo, spinto dal rimorso, non lo avesse confessato nel 2018, due anni dopo averlo commesso. Lui ha accettato la pena di 16 anni inflittagli in primo grado per esser stato l’autore materiale del delitto. La sua consorte, patrocinata dall’avvocato Yasar Ravi, respinge invece ogni accusa mossa nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica Chiara Borelli. Da qui il ricorso contro la sentenza di primo grado e il dibattimento che è iniziato oggi e continuerà domani di fronte alla Corte di appello presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will.

Un rapporto burrascoso

I due si conoscono nel 2014 su una chat per cuori solitari e due anni dopo, esattamente il 15 febbraio 2016, convolano a nozze. Ben presto il rapporto inizia a scricchiolare. «Avevo lasciato tutto in Russia – ha ripetuto la donna - per venire a vivere con lui. Mi aveva sempre detto che in Svizzera non avremmo avuto problemi. Mi sono fidata ma purtroppo la realtà si è rivelata diversa».

Fatture e debiti si accumulano

I problemi sono principalmente di ordine finanziario: i soldi non bastano mai. Soprattutto a causa dei 3.400 franchi di alimenti che l’uomo deve versare mensilmente all’ex moglie e al figlio. «Certo che non ne ero contenta, questo fatto mi pesava molto. Ma che ci potevo fare? Così è la legge». A causa di ritardi o di pagamenti effettuati solo in parte, nel giugno del 2016 il contributo per gli alimenti a favore dell’ex moglie e del figlio vengono trattenuti dallo stipendio A quel punto la rabbia della 41.enne cresce. A tal punto che, secondo l’accusa, la donna arriva a minacciare il marito: se non avesse risolto una volta per tutte quel problema lo avrebbe lasciato e sarebbe ritornata in Russia. E risolvere il problema non ha altro significato che sbarazzarsi definitivamente dell’ex moglie. E proprio la 41.enne, secondo le dichiarazioni rese dal marito, avrebbe suggerito come fare: lui la doveva uccidere inscenando poi un suicidio tagliandole i polsi. «Non è vero nulla. Non gli ho mai detto quelle cose. L’unica soluzione che intravedevo per risolvere i problemi finanziari nei quali ci dibattevamo era che io trovassi un lavoro. Lui doveva aiutarmi a cercarlo. E anche la sua ex moglie avrebbe dovuto darsi da fare per trovare un’occupazione. Erano questi gli unici discorsi che facevamo in quei giorni. Non abbiamo mai parlato di ucciderla».

«Parole dette solo per sfogo»

È vero, ha aggiunto la donna, che quando si arrabbiava per le fatture che si accumulavano urlava che l’avrebbe uccisa, ma le sue parole non erano altro che uno sfogo. «Il 19 luglio 2016, quando uscì di casa, sapevo che sarebbe andato a casa dell’ex moglie, ma non conoscevo le intenzioni di mio marito». Una versione che tuttavia cozza con quanto da lei dichiarato in alcuni verbali d’inchiesta letti in aula dalla presidente della Corte e cioè che uscendo di casa quel giorno il marito le aveva detto che avrebbe ucciso l’ex moglie. «Era la prima volta in vita mia che ero interrogata dalla polizia. Ero sotto choc e non sapevo cosa stavo raccontando. Ho pensato che se dicevo quello che volevano sentire mi avrebbero lasciato andare» si è giustificata la 41.enne lamentandosi per le modalità con le quali si svolgevano gli interrogatori.

Quel rivolo di sangue

Sia come sia, la 41.enne apprende del delitto commesso dal marito quando questi rientra a casa la sera del 19 luglio 2016. «Gli ho chiesto cosa fossero il cattivo odore che emanava e, soprattutto, quel rivolo di sangue che aveva sul braccio. Mi ha risposto che era il sangue della sua ex moglie che aveva ucciso poco prima».

La parola passerà domani ad accusa e difesa.

