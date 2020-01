Ipotesi elezioni tacite anche a Giornico

Di elezioni tacite si sta parlando non solamente ad Arbedo-Castione dove comunque le possibilità che lo scenario vada in porto sono scarse (si veda il CdT di oggi), ma anche a Giornico, storicamente un Comune feudo del Partito popolare democratico. Una «lista di concordanza», come è stata definita nel paese bassoleventinese, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Attualmente nell’Esecutivo siedono 3 rappresentanti del PPD, 1 de I Liberali Giornico (PLR in pratica) e 1 della Lista Civica. La futura compagine municipale potrebbe essere composta da 2 PPD, 1 PLR, 1 PS (che nel 2016 si era presentato con la denominazione Gruppo 2008) e 1 Giornico 2030 (neonata formazione creata dall’ex granconsigliere e municipale di Biasca Donatello Poggi). Resta da capire cosa vorrà fare la Lista Civica e, soprattutto, se intende essere della partita il 5 aprile.

Non a tutti però questa eventuale nuova «formula magica» (2+1+1+1) piace, in primis fra alcuni uscenti. L’idea alla base della cosiddetta «lista di concordanza», infatti, è (anche) quella di rinnovare la compagine municipale e ripartire su nuove basi. Da quanto abbiamo appurato tutti i partiti hanno dato la loro disponibilità a discuterne; lo scenario non dispiace. Anzi, dei pourparler fra i presidenti ci sono già stati ed ora l’ultima parola spetta alle assemblee in programma nei prossimi giorni per la ratifica delle liste per Municipio e Legislativo.

Pertanto le carte in tavola potrebbero cambiare in vista di lunedì 27 gennaio, termine per il deposito delle candidature.

