L’estate non ci pensa ad andare in letargo e le temperature rimangono gradevoli in questa inaspettata coda della stagione calda. Ma per organizzare un evento ci vuole molto tempo, e tanta capacità di anticipare, prevedere ogni eventualità, pensando già non una ma due stagioni in avanti. Una capacità necessaria forse a maggior ragione in un periodo di incertezza sanitaria come quello che stiamo attraversando. Il Municipio di Bellinzona sta quindi riflettendo anche sulla classica manifestazione organizzata ogni anno dal Comune in Piazza del Sole durante il periodo natalizio, i cui contenuti e le tempistiche per l’edizione 2020 sono quindi evidentemente tutti da stabilire. Le eventuali animazioni che verranno proposte quest’anno, spiega infatti al CdT Rossana Martini, direttrice del Settore cultura e eventi della Città, dovranno essere organizzate nel rispetto delle disposizioni sanitarie che saranno in vigore in quel periodo, che ovviamente oggi possono essere solo ipotizzate. Occorrerà dunque valutare attentamente l’evoluzione della situazione per capire cosa proporre, e soprattutto come.