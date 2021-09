Dettagliata interpellanza del Movimento per il socialismo su quanto avvenuto lo scorso 7 agosto a Giubiasco, quando il riale Fossato ha devastato la scuola dell’infanzia al Palasio. Dodici le domande che i consiglieri comunali Giuseppe Sergi, Angelica Lepori e Matteo Pronzini pongono al Municipio di Bellinzona. Come fatto anche dal CdT, l’MPS ricorda l’alluvione del 2008 e chiede all’Esecutivo «quali lavori (dettagliatamente) di premunizione e miglioria sono stati eseguiti all’interno dell’abitato» e quanto sono costati: «Vi è stato un ridimensionamento dei lavori per il riale Fossato all’esterno dell’abitato e all’interno dell’abitato? Se sì, chi ha preso la decisione e sulla base di quale indicazione tecnica?».