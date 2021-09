«Se non sei pronto a correre qualche rischio per le cose importanti che ti sembrano giuste o necessarie tanto vale fare politica, tanto vale sedere in Municipio. Come sindaco so di portare una responsabilità maggiore, ma d’altro canto non capita sempre di poterti occupare di temi davvero significativi per il futuro della tua città. Credo molto nei nostri progetti. In particolare, uno, ha il potenziale per cambiare dinamiche e volto di Bellinzona, conducendola in una nuova dimensione. Non c’è sfida più interessante per chi si occupa della cosa pubblica e non abbiamo né rappresentiamo interessi altri».

Mario Branda è sereno. Ci accoglie nel suo studio, al primo piano di Palazzo Civico, con il sorriso. Le maniche della camicia arrotolate poco sopra il gomito. Non è più un giorno d’estate, contrariamente...