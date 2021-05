«L’acqua è di qualità», ma la denuncia cade

«Mal si vede come una semplice critica sulla gestione della rete idrica e dei dubbi in merito a dei possibili rischi per la medesima rete idrica possano essere sufficienti affinché la popolazione possa sentirsi intimidita». È un decreto di non luogo a procedere quello emesso dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni per la denuncia sporta dal Municipio di Arbedo-Castione (la precedente compagine, non quella entrata in carica un mese fa) contro l’Associazione per il miglioramento ambientale di Castione (AMICA).

La decisione risale allo scorso settembre ma solo di recente il CdT ne è venuto a conoscenza. L’Esecutivo si era rivolto al Ministero pubblico dopo che un membro del comitato dell’AMICA e, allora, consigliere comunale, aveva scritto all’ente locale chiedendo lumi sullo stato della rete...