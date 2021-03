Lunedì scorso a larga maggioranza il Legislativo di Bellinzona ha dato la sua approvazione di principio al Programma d’azione comunale (PAC), documento di 140 pagine allestito dal Municipio anche sulla base del parere di tre consorzi di esperti tramite cui si delineano il riordino e lo sviluppo territoriale della Città da qui al 2040. Che ne sarà ora dei contenuti e della via tracciata? Il rapporto, ricordiamo, non è esecutivo bensì “esclusivamente” programmatico, come dice il suo nome. Per ogni singolo intervento indica però già delle tempistiche, racchiuse in tre orizzonti di corto, medio e lungo termine: A (2021-2027), B (2027-2031) e infine C (2031-2040, ovvero il limite temporale che si pone il PAC). Tempistiche che toccano evidentemente anche i cosiddetti “poli di sviluppo multifunzionali”...