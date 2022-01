Nonostante la pandemia, a Bodio, non si rinuncia allo spirito di aggregazione. Questo un po’ in tutti i sensi visto che martedì 25 gennaio si è tenuta alla sala multiuso di Bodio la cerimonia di incontro tra le autorità comunali, le società del paese, i neo maggiorenni e i giovani meritevoli (rigorosamente in forma ristretta). La serata ha sostituito la tradizionale festa popolare d’inizio anno che anche nel 2022 non ha potuto tenersi nella sua forma tradizionale.

Nel suo saluto, il sindaco Stefano Imelli, ha voluto ringraziare tutte le società per il grande impegno profuso a favore della comunità, lavoro svolto in situazioni spesso complesse a causa delle restrizioni e delle norme sanitarie in vigore. Le tante associazioni bodiesi, si legge in una nota stampa, sono da sempre la colonna portante del comune e anche nel 2021 hanno contribuito a tenerlo vivo e vivace.

Nell’intervento non poteva mancare un cenno all’appuntamento del 13 febbraio quando si voterà sull’aggregazione in Bassa Leventina: il sindaco ha ricordato ai presenti il parere positivo al progetto espresso sia dal Municipio che dal Consiglio comunale di Bodio, convinti che l’aggregazione sia l’unica via da seguire per poter gestire in modo ottimale anche in futuro l’Ente pubblico locale, confrontato con una crescente complessità negli oneri e nei compiti da svolgere.

A seguire, il presidente della Società federale di ginnastica Cesare Malpangotti, ha portato il saluto del sodalizio che annovera oggi un centinaio di attivi e che trova spazio per le numerose attività ginniche alla palestra comunale Al Ramm, oggetto di importanti lavori di rinnovamento in questi ultimi anni. La cerimonia è proseguita con la premiazione dei giovani che si sono distinti durante l’anno per meriti scolastici, professionali e sportivi. In conclusione, sono stati accolti e salutati i neo maggiorenni ai quali sono stati fatti i migliori auguri per il futuro ricordando loro il compito di migliorare, attraverso il loro impegno personale, il mondo in cui ci troviamo.

