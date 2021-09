Fervono i preparativi per l’ottava edizione della «Giornata agricola leventinese» in programma sabato 18 settembre all’aerodromo di Ambrì per l’organizzazione dell’omonimo gruppo e della Gioventù rurale leventinese. Una settimana dopo la prima partita nello stadio dell’HCAP (in programma domani, sabato), il Comune di Quinto vivrà un altro evento significativo. Parallelamente si terrà anche l’edizione numero 30 della rassegna dei formaggi. La manifestazione si aprirà alle 9 con l’esposizione di mucche, capre, cavalli, asini, conigli e galline nonché con la degustazione e vendita dei formaggi degli Alpi. Alle 10 andrà in scena la tradizionale transumanza accompagnata dalle note della Filarmonica Alta Leventina e dalla sfilata dei trattori d’epoca. Dopo il pranzo al capannone, il pomeriggio proseguirà fino alle 16 con intrattenimenti vari. Per accedere al capannone occorreranno o il certificato Covid o il tampone.