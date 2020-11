«La soluzione in via Tatti, almeno per noi, sarebbe l’ideale per i prossimi 50 anni». Vincenzo Lacalamita è presidente della Croce Verde di Bellinzona da due decenni. Fra i dossier sulla sua scrivania troviamo, da un paio di lustri, anche quello della nuova sede in sostituzione dell’attuale ubicata in via Tommaso Rodari 6 che non ha mai convinto appieno in virtù della posizione ritenuta poco strategica, lontana dagli svincoli autostradali. Si sperava che potesse arrivare l’atteso regalo nel 2020, per il secolo di vita dell’ente. Invece è tutto rimandato a chissà quando, visto che come abbiamo riferito sabato il Municipio ha ricominciato a guardarsi in giro per individuare un terreno dove ubicare la «cittadella dei servizi», ossia il centro di pronto intervento sotto il cui tetto dovrebbero...