«D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda». Di interrogativi, Bellinzona, in questo sciagurato 2020 ne ha suscitati molti. E non a tutti - come sosteneva Italo Calvino - ha saputo dare un responso chiaro, incontrovertibile, rassicurante. È stato un annus horribilis per tutti, quello di cui non vediamo l’ora di sbarazzarci buttandolo dalla finestra come si fa la notte di San Silvestro con le cose vecchie, ma nella Turrita si è persino arrivati ad un nonnulla dalla crisi istituzionale.

Fra il Municipio più o meno compatto da una parte e quasi la metà del Legislativo dall’altra. Le vicende dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre opere comunali (con l’infinita discussione in Legislativo, prima di Natale, sui crediti suppletori...