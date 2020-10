GIORNICO

Grazie al Centro di controllo dei veicoli pesanti, che verrà inaugurato a fine 2022, si colgono non due ma tre piccioni con una fava - Soprattutto c’è molta attesa in bassa Leventina: si spera nell’insediamento di nuove aziende - E in futuro non è esclusa la prenotazione online dei passaggi dalla galleria del San Gottardo - FOTO E VIDEO