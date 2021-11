L’area di servizio diventa green e bussa a Bellinzona

Un investimento di 12 milioni di franchi, che per essere concretizzato ha però bisogno di un contributo cantonale sostanzioso: 5 milioni a fondo perso, 4 di prestito con interessi. Il progetto per la costruzione di una nuova area di servizio autostradale a Giornico-Bodio nell’ambito dello svincolo dell’A2 e del Centro di controllo dei TIR (attesi per fine 2022) lancia un segnale preciso a Bellinzona: abbiamo bisogno di aiuto. Una richiesta formulata al Consiglio di Stato e ribadita pubblicamente ieri a Giornico nel corso della serata informativa in cui sono stati esposti gli obiettivi dell’iniziativa, in attesa della concessione che si spera possa giungere entro Natale. L’idea, ricordiamo, consiste nel costruire e mettere in funzione entro fine 2024 una nuova area di servizio sulla A2 dotata...