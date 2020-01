Il Partito socialista di Biasca si presenterà alle elezioni comunali del 5 aprile con la lista PS-Insieme a Sinistra, aperta a tutte le forze di sinistra, ai Verdi e quindi all’insieme dell’area rosso-verde e dei suoi simpatizzanti. Una lista che concretizza anche nel Borgo rivierasco l’unità grazie alla quale sono stati registrati ottimi risultati in altri Comuni e che ha condotto al successo dell’area alle scorse elezioni federali. Si mettono al centro i punti essenziali che accomunano le varie sensibilità: la tutela del lavoro e dei salari; la protezione dell’ambiente e del territorio; la giustizia e la solidarietà sociale espressa con l’impegno verso chi è più debole o in difficoltà così come la valorizzazione della storia e della cultura. «Temi che sempre di più richiedono di agire concretamente anche a livello locale, oltre all’azione politica cantonale e federale», si legge nella nota diffusa oggi.



Il PS, con le forze di sinistra e ambientaliste, ritorna sulla prima linea della politica biaschese con un’energia e degli obiettivi rinnovati. Il partito è «un attore storico di Biasca, simbolo di decenni di lotte nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, di tutta la sua popolazione e per la tutela dell’ambiente e del territorio. Questioni fondamentali e di grande attualità che dimostrano come anche a Biasca la presenza di un PS forte sia più che mai necessaria». Si tratta di un’evoluzione rispetto alle scorse Comunali. Quattro anni fa, il PS ha sottoscritto la lista Abiasca, costituita da un gruppo di giovani motivato ed entusiasta che ha portato nuova linfa alla politica comunale, coinvolgendo le persone secondo la convinzione di idee comuni condivise dalle forze dell’area rosso-verde, ma che non ritenevano di riconoscersi in un partito o in una forza politica definita.

Nel Legislativo è stato eletto un gruppo affiatato che «ha lavorato con impegno» e confermato il municipale Filippo Rodoni che «si è distinto per una politica progressista, sostenibile, rispettosa dell’ambiente e del territorio». Con i rappresentanti del PS e di Abiasca «abbiamo discusso il consuntivo sul quadriennio appena trascorso, traendone un bilancio in chiaro-scuro. Le tematiche sono state affrontate e discusse insieme dal gruppo in Consiglio comunale e dal municipale. Il loro impegno è stato esemplare e costruttivo e dal gruppo sono scaturite nuove e interessanti visioni sulla politica biaschese».

Forte della positiva e fruttuosa esperienza passata, la lista PS-Insieme a Sinistra continuerà perciò un dialogo costruttivo con Abiasca, che si presenterà con una propria lista, al fine di approfondire i termini di una proficua collaborazione nell’interesse di Biasca e della sua popolazione. Chi fosse interessato al progetto può contattare via e-mail la sezione scrivendo a ps-biasca@bluewin.ch.

