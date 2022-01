È apprezzata dalla popolazione locale e non solo l’esposizione apertasi ieri mattina, sabato, al Policentro della Valle Morobbia. In mostra ci sono le opere di tre artisti residenti a Pianezzo, ognuno con la propria modalità espressiva. Si tratta di Jolanda Negroni con le sue fotografie tra volti e panorami, di Remo Polito con i propri dipinti che indagano l’attualità, e di Fausto Pellegrini con le sue creazioni ricavate lavorando il legno. «Artisti di casa nostra», questo il titolo della mostra allestita nella palestra, è proposta su iniziativa della locale Associazione di quartiere. L’appuntamento anche per oggi, domenica 23 gennaio, è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito, ma consentito solamente presentando il certificato Covid.