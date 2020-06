L’asilo nido di Lodrino verso agosto

Il cantiere per la realizzazione del terzo stabile del Patriziato di Lodrino è alle battute finali. La consegna degli spazi è prevista entro la fine di questo mese. Oltre agli appartamenti, l’edificio che sorge nel nucleo del paese ospiterà un asilo nido, tipo di struttura non molto diffusa nella regione. Il servizio inizierà l’attività verosimilmente in agosto e sarà gestito dall’associazione Il Carillon, già attiva a Giornico e Biasca. Avrà il sostegno non solo del Patriziato che mette a disposizione gli spazi ma anche del Comune di Riviera, che collabora in chiave sociale. Potrà ospitare fino a 16 bambini dai 4 mesi ai 4 anni di età. Nello stabile ci saranno poi altri contenuti di carattere pubblico: uno studio dentistico la cui attività dovrebbe iniziare a settembre, un salone da parrucchiera e, novità, uno studio di logopedia.