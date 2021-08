Aule e spazi del pianterreno sono stati completamente invasi da acqua e fango dopo la tracimazione del Riale Fossato. In alcuni punti l’acqua ha superato il metro e mezzo di altezza. Tanto che il Municipio di Bellinzona fa sapere che la scuola dell’infanzia Palasio a Giubiasco non potrà accogliere i suoi allievi, all’inizio dell’anno scolastico.

L’inondazione di sabato sera ha causato gravi danni all’edificio e al parco. Pompieri di Bellinzona, militi della Protezione civile e servizi comunali si sono subito attivati per il ripristino della situazione, ma l’asilo «resterà inagibile per almeno quattro-otto mesi - fa sapere l’Esecutivo cittadino - e non è dunque escluso che sia necessario tutto il prossimo anno scolastico per rendere di nuovo agibili le aule che accolgono otto sezioni e una mensa».

Si rende quindi necessaria una soluzione. Un’alternativa per i 160 bambini e la quindicina di docenti del Palasio. Ma trovarla potrebbe richiedere più tempo del previsto, con conseguente rinvio dell’inizio dell’anno scolastico. «Nei prossimi giorni tutti i genitori degli allievi iscritti a questo istituto verranno informati tramite lettera delle tempistiche necessarie per l’avvio delle lezioni: è infatti possibile che, per permettere l’organizzazione di un’alternativa confacente, l’anno prenda il via con una o due settimane di ritardo».

La situazione nel Bellinzonese

Gli ingenti danni allo stabile comunale – che la Città sta ancora cercando di quantificare nel dettaglio – sono come detto stati causati dal Riale Fossato che ha divelto un muro della camera di contenimento andando a invadere completamente il terreno della scuola dell’infanzia. «Si tratta della più eclatante conseguenza delle intense piogge cadute in serata che hanno causato innumerevoli danni e disagi anche in altri luoghi della Città, con strade invase dall’acqua, sottopassaggi chiusi, riali ingrossati e anche numerose abitazioni di privati allagate».

Il Municipio riporta i dati pubblicati da MeteoSvizzera: a Bellinzona sono caduti 20 millimetri d’acqua in soli 10 minuti e 39,4 sull’arco di 20 minuti. Il Corpo pompieri di Bellinzona è stato particolarmente sollecitato dalle 18:30 di ieri fino ad ora con circa 150 chiamate. Nel corso della notte una quarantina di militi è stata impiegata sul territorio; una trentina quelli operativi nella giornata di oggi.

Gli interventi per ripristinare la normalità continueranno anche nei prossimi giorni. Oltre alla pulizia degli spazi pubblici e al ripristino della viabilità, sono infatti necessari altri lavori urgenti, come ad esempio lo svuotamento dei detriti trattenuti dalle opere di premunizione del Riale Vallascia, dove durante l’intenso evento meteorologico si sono depositati diverse migliaia di metri cubi di materiale. Le vasche di contenimento che erano state ripulite recentemente verranno ripristinate e verranno inoltre sistemati gli argini distrutti dalla piena. Proseguiranno inoltre gli interventi già in corso sulla collina di Gudo dove fortunatamente le ultime piogge non hanno peggiorato la situazione.

