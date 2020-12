L’azienda indagata punta ad un appalto per il secondo tubo del San Gottardo

Secondo «precise e attendibili informazioni raccolte dal sindacato Unia», si legge in una comunicazione odierna all’indirizzo del Governo federale, «l’impresa di costruzioni GCF SpA di Roma farebbe parte del consorzio che ha presentato la migliore offerta per la realizzazione di lavori per un lotto del secondo tubo autostradale del San Gottardo». Della situazione è stata informata la responsabile del Dipartimento federale dei trasporti Simonetta Sommaruga.

In una lettera, Unia esprime «stupore e preoccupazione per la presenza di questa impresa indagata dal Ministero pubblico per una lunga serie di irregolarità denunciate da alcuni operai, cui si stima siano sottratti 3,5 milioni di franchi di salari, pari al 40-45 per cento di quanto dovuto». Un’eventuale assegnazione di un nuovo appalto alla GCF SpA «difficilmente sarebbe compresa dall’opinione pubblica», si legge nella lettera, in cui si richiama anche la problematica del sottocosto: il consorzio di cui parte GCF ha infatti presentato la minore offerta (6,9 milioni), che presenta una differenza di oltre il 100 per cento rispetto a quella più elevata (14,6 milioni). «Il rischio è che ancora una volta a pagare il prezzo più elevato siano i dipendenti da una parte e le imprese serie presenti sul territorio dall’altro. Come successo sul cantiere Alptransit a Camorino», scrive Unia.