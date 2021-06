L’edilizia privata ha sconfitto il virus

Già, forse alla fine ha ragione il grande architetto Renzo Piano, quando sostiene che «una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso di tante storie». Dici Bellinzona e spesso ti senti rispondere «non c’è più un angolo verde». Relativamente vero, per quanto riguarda il quartiere centrale. Molto meno, ça va sans dire, se si prende come termine di paragone la periferia, gli ex Comuni soprattutto a nord, come Preonzo e Moleno, a mo’ d’esempio. Lì di prati ce ne sono ancora, eccome.

Ma la capitale, ora, è un tutt’uno. Quindi va presa nella sua interezza. Ed è da qui che partiamo per vedere se, dopo la fusione, questo fervore edilizio di cui si fa un gran parlare è effettivamente un dato di fatto oppure soltanto un alibi per contrapporsi...