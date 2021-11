L’El Dorado ora scricchiola un po’

Sant’Antonino intende aumentare il moltiplicatore dopo anni di stabilità. Dal 65 al 70%. È quanto chiede il Municipio al Legislativo nell’ambito della discussione sul preventivo 2022 che fa stato di un disavanzo di circa 96.000 franchi. La conferma del tasso fiscale, rileva l’Esecutivo, significherebbe contabilizzare un ulteriore deficit importante (di quasi 466.000 franchi) dopo quelli degli esercizi 2020 (584.000) e 2021 (previsione di cifre rosse per 587.000). Le spese per l’anno prossimo ammontano a 9,4 milioni circa a fronte di ricavi per 3,7 milioni, di modo che il fabbisogno da prelevare tramite imposta è pari a 5,9 milioni.

«I conti di preventivo per l’anno 2022 sono essenzialmente condizionati dalla valutazione delle risorse fiscali comunali (stima di 5,8 milioni; n.d.r.). Rimane di...