«All’indomani del responso delle urne da parte mia un sentito grazie ad Alberto Pellanda per la sua disponibilità di mettersi ulteriormente in gioco, un sentito grazie a tutto l’elettorato che con il proprio voto, preferendo la continuità anziché l’alternativa, ha eletto in modo chiaro il proprio sindaco, sindaco di tutti e di tutto il Comune di Riviera». Con queste parole affidate ad uno scritto inviato in redazione il presidente della sezione PLR di Riviera Giorgio Rosselli commenta la conferma di Alberto Pellanda alla guida del Municipio. «Il responso delle urne ha confermato quello che al primo turno era apparso sostanzialmente chiaro - aggiunge - Il già marcato distacco tra il sindaco di quindicina PLR e la contendente PPD si è poi ulteriormente ampliato nella votazione di questo fine settimana».

Giorgio Rosselli spiega che vi era stata una certa sorpresa nel prendere atto della candidatura popolare democratica: «Ai più però, e non solo di area PLR, questo sollecito è apparso come esercizio inutile e foriero di possibili tensioni future tra i due schieramenti e in questo, anche se non lo auspico di certo, potrei trovarmi concorde», afferma. Dissente però sull’inutilità dell’elezione: «La considero un’opportunità che ha ingaggiato PLR come partito di riferimento in una campagna in piena regola». In questo senso il presidente liberale rivolge «un sentito grazie a coloro che si sono attivati a sostegno della candidatura PLR con dedizione e impegno personale».