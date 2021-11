L’elogio della lentezza in una società che va eccessivamente veloce. L’intensificazione della vita nervosa non la scopriamo di certo oggi. La sua origine, per il filosofo Georg Simmel, è legata all’avvento della modernità. Quel turbinio di emozioni che avvolge l’essere umano fino ad avere conseguenze sulle sue relazioni e, naturalmente, sulla sua quotidianità. La riscoperta di un «altro» modo di vivere è possibile. Anzi, è raccomandata. Perché così facendo si riscopre altresì la bellezza del paesaggio che ci circonda. Non è dunque un caso che il sindaco di Bellinzona Mario Branda, inaugurando negli scorsi giorni la passerella ciclopedonale Gorduno-Castione (la quarta nel comprensorio della Bellinzona aggregata: la quinta è in costruzione alla Torretta), abbia posto l’attenzione proprio su una...