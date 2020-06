L’estate è finalmente iniziata anche a Bellinzona

È estate anche a Bellinzona, finalmente! Oggi, con oltre un mese di ritardo rispetto agli anni precedenti, si è ufficialmente aperta la stagione del bagno pubblico. Nonostante la giornata non sia stata bellissima pur essendo comunque afosa, i bellinzonesi ma non solo non si sono fatti pregare e ne hanno approfittato per trascorrere una piacevole giornata di relax.