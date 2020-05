Una stagionale – chiamata semplicemente «Leventina» – per approfittare dell’offerta estiva di tutta la valle ad un prezzo vantaggioso. Eccola la novità per la bella stagione della Valbianca SA, della Funicolare Ritom SA, della teleferica del Tremorgio e della Seggiovia Carì. Dopo gli allentamenti decisi ieri dal Consiglio federale la voglia di tornare all’aria aperta, di passeggiare e di riscoprire le montagne del distretto è tanta. Scontato, quindi, proporre una stagionale combinata da parte degli attori presenti sul territorio.

La prevendita è in corso; è possibile ordinare la stagionale a soli 120 franchi per gli adulti, 240 per le famiglie e 270 per le aziende (2 pass). Chi desiderasse invece godersi la montagna sulle due ruote può acquistare il nuovo «Bike Pass», un’aggiunta alla stagionale estiva valida unicamente per il comprensorio di Airolo-Pesciüm, che al costo di 100 franchi permetterà di trasportare a piacimento la propria bicicletta sulla funivia. La novità leventinese consentirà inoltre di visitare nel periodo di apertura estiva anche Pianaselva (senza costi aggiuntivi) e le altre stazioni partner di Klewenalp (NW), Sattel Hochstuckli (SZ), Funivia Pizzo di Claro (Lumino-Saurù), Funivia Monte Carasso-Mornera e Cardada con uno sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno.