L’apprezzamento degli esercenti, la felicità dei gruppi e dei Dj tornati a «vivere» la musica da protagonisti e l’entusiasmo della gente che - nel rispetto delle distanze sociali - è tornata a sperimentare in questa strana estate un’atmosfera di convivialità nelle piazze della Turrita ha spinto il Municipio di Bellinzona, per il tramite del Settore Cultura ed eventi, a prolungare fino a fine stagione la proposta di aperitivi in musica concepita nel contesto della più ampia iniziativa Estate in Città. Così dal 10 al 25 settembre, le medesime piazze interessate sin dall’inizio dello scorso luglio dalla rassegna «Bellinzona afterwork» (piazza Indipendenza, piazza Governo, piazza Buffi, piazza Collegiata, piazzetta Gabuzzi e piazza Stazione) continueranno dunque ad accogliere a turno, ogni giovedì e venerdì tra le 18 e le 21, band e Dj prevalentemente locali che proporranno i più svariati generi musicali: Blues, Rockabilly, Fusion anni ’60/’70, Tribute, Jazz, Folk, Cover Pop-Rock anni ’60/’70/’80. Il programma dettagliato lo si può trovare su www.incitta.ch/estate